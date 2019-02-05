Adana Demirspor'un Yeni Hocası Ümit Özat Oldu
33 dakika önce
Adana Demirspor, görevden ayrılan Yılmaz Vural'ın yerine teknik direktörlük görevi için Ümit Özat ile anlaşma sağladı.
Adana Demirspor
, görevden ayrılan Yılmaz Vural
'ın yerine teknik direktörlük görevi için Ümit Özat
ile anlaşma sağladı.
Ligde sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep
FK'yı 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrılmıştı. Adana Demirspor, Vural'ın yerine Giresunspor
'dan ayrılan Ümit Özat ile anlaştı. Özat'ın boş sözleşmeye imza attığı öğrenildi.
- Adana
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:29 Kaynak: DHA
Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti
Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir
Fenerbahçe'de Benzia, TFF Listesine Dahil Edilmedi
Hikmet Karaman'ın Şansı Fenerbahçe'ye Tutmuyor