Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'un Yeni Hocası Ümit Özat Oldu

Adana Demirspor'un Yeni Hocası Ümit Özat Oldu

33 dakika önce

Adana Demirspor, görevden ayrılan Yılmaz Vural'ın yerine teknik direktörlük görevi için Ümit Özat ile anlaşma sağladı.

Adana Demirspor'un Yeni Hocası Ümit Özat Oldu, System.String[]


Adana Demirspor, görevden ayrılan Yılmaz Vural'ın yerine teknik direktörlük görevi için Ümit Özat ile anlaşma sağladı.

Ligde sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrılmıştı. Adana Demirspor, Vural'ın yerine Giresunspor'dan ayrılan Ümit Özat ile anlaştı. Özat'ın boş sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:29 Kaynak: DHA

Yılmaz Vural, Ümit Özat, Adana Demirspor, Adana, Spor
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