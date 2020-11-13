Adana Demirspor'un yeni sponsoru Bitexen oldu - Son Dakika

Adana Demirspor'un yeni sponsoru Bitexen oldu

Bitexen Teknoloji A.Ş., Adana Demirspor'un yeni forma göğüs sponsoru olduğunu duyurdu.

Bitexen Teknoloji A.Ş., Adana Demirspor'un yeni forma göğüs sponsoru olduğunu duyurdu. Sponsorluk anlaşması Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın yer aldığı törende imzalandı. İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., Adana Demirspor'un yeni forma göğüs sponsoru oldu. Bitexen Teknoloji ve Adana Demirspor arasındaki forma göğüs sponsorluk anlaşması 12 Kasım Perşembe günü düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. Bitexen Teknoloji'nin sponsorluğu 5+5 sezon boyunca devam edecek. SANCAK: TARAFTARIMIZA YENİ MÜJDELERİMİZ OLACAKİmza töreninde konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Türkiye'de FinTek sektörünün en önemli kurumlarından olan Bitexen Teknoloji'ye destekleri için teşekkür ediyoruz. Bitexen Teknoloji ile sadece sponsorluk alanında değil teknolojinin farklı alanlarında güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bugün imzaladığımız forma göğüs sponsorluğu 5+5 olmak üzere toplamda 10 yıllık bir sürece sahip. Çok yakında taraftarımıza yeni müjdelerimiz olacak" dedi.ERDEM: GELİŞİMİMİZİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIRIYORUZBitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

SANCAK: TARAFTARIMIZA YENİ MÜJDELERİMİZ OLACAKİmza töreninde konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Türkiye'de FinTek sektörünün en önemli kurumlarından olan Bitexen Teknoloji'ye destekleri için teşekkür ediyoruz. Bitexen Teknoloji ile sadece sponsorluk alanında değil teknolojinin farklı alanlarında güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bugün imzaladığımız forma göğüs sponsorluğu 5+5 olmak üzere toplamda 10 yıllık bir sürece sahip. Çok yakında taraftarımıza yeni müjdelerimiz olacak" dedi.ERDEM: GELİŞİMİMİZİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIRIYORUZBitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ise "Konusunda uzman Türk mühendisler tarafından oluşturulan Dijital Varlık Alım Satım Platformumuz Bitexen ve EXEN Coin gibi ürünlerimiz ile sektörümüzde önemli projelere imza atıyoruz ve gelişimimizi gün geçtikçe arttırıyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz iş birlikleri arasına futbolumuzun yükselen değeri Adana Demirspor'u eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak başta olmak üzere iş birliğimize katkı sunan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

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