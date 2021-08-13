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Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı - Son Dakika

Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı

13.08.2021 09:44

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un transferi Balotelli'nin davasında karar verildi. 2017'de Nice'de oynadığı dönemde reşit olmayan bir kızla birliktelik yaşayan Balotelli, daha sonrasında tecavüzle suçlandı. Futbolcu da, genç kızın yaşını gizlediğini ve parayla şantaj yaptığını söylemişti. Balotelli, sunduğu delillerle suçsuz olduğunu mahkeme heyetine ispatladı.

Adana Demirsporlu Mario Balotelli, 2017'de Nice'de oynadığı dönemde karşılıklı rızayla birlikte olduğu reşit olmayan bir genç kızın şantaj girişimine gasp davasıyla karşılık verdiği hukuki süreçten aklanarak çıktı.

SUSMA PAYI İSTEDİ

2017 Temmuz'unda Balotelli Nice'de oynarken yaz tatili döneminde reşit olmayan bir kızla karşılıklı rıza ile birliktelik yaşamış, ilişki yaşandığı sırada yaşını gizleyen genç kız ise susma payı olarak İtalyan oyuncudan 100 bin Euro talep etmişti.

Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecevüz suçlamasından aklandı

TECAVÜZ DAVASI AÇTI

Durumu gasp girişimine uğradığını belirterek adli makamlara taşıyan Balotelli'nin bu hareketine ise genç kız tecavüz davası açarak karşılık vermişti.

DELİLLERİ SUNDU

Sporx'un haberine göre; Yıllardır süren davada Balotelli'nin avukatları kızın yaşını gizlediğini açıkça belirttiği telefon görüşmelerini, ses kayıtlarını ve görgü tanıklarını delil olarak sundu ve kendisine atfedilen suçun asılsız olduğunu mahkeme heyetine kanıtladı.

"MARİO MUTLU"

Balotelli'nin üzerine atılan tüm suçlardan aklandığı ve haklı bulunduğunun açıklandığı mahkeme sürecinin ardından İtalyan yıldızın avukatı yaptığı değerlendirmede, "Bu kabul edilemez ve aşağılayıcı suçlamanın haksız olduğunun kanıtlanmasının ardından Mario çok mutlu" açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı - Son Dakika Spor


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