Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı - Son Dakika

Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı

10.05.2021 04:49

Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı TFF 1.Lig 2020-2021 sezon şampiyonu Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdı TFF 1.Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Adana Demirspor, Adana'ya geldi.

Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı

TFF 1.Lig 2020-2021 sezon şampiyonu Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdı

ADANA - TFF 1.Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Adana Demirspor, Adana'ya geldi. Üstü açık otobüsle kentte tur atan mavi-lacivertli ekibe 26 yıllık Süper Lig özlemi çeken taraftarlar eşlik etti.

TFF 1. Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, Menemenspor'u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı. 1994-1995 sezonundan bu yana Süper Lig özlemi çeken Adana Demirspor, 26 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

İzmir'den saat 02.00 sıralarında özel uçuşla Adana'ya gelen takımı çok sayıda taraftar Adana Havalimanı önünde karşıladı. Üstü açık otobüse binen Adana Demirspor kafilesi, kentte şampiyonluk turu attı. Taraftarlar da davul eşliğinde halay çekip takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Kent genelinde taraftar grupları da takım otobüsüne araçlarıyla eşlik edip sevinç turları attı.

Adana Demirspor'un şampiyonluk turunda bazı vatandaşlarda balkonlarından takımlarına destek verdi.

Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı
Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı
Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı
Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı - Son Dakika Spor


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