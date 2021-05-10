Adana Demirspor, üstü açık otobüsle kentte şampiyonluk turu attı

İzmir'den saat 02.00 sıralarında özel uçuşla Adana'ya gelen takımı çok sayıda taraftar Adana Havalimanı önünde karşıladı. Üstü açık otobüse binen Adana Demirspor kafilesi, kentte şampiyonluk turu attı. Taraftarlar da davul eşliğinde halay çekip takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Kent genelinde taraftar grupları da takım otobüsüne araçlarıyla eşlik edip sevinç turları attı.

TFF 1.Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Adana Demirspor, Adana'ya geldi. Üstü açık otobüsle kentte tur atan mavi-lacivertli ekibe 26 yıllık Süper Lig özlemi çeken taraftarlar eşlik etti.

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