Adana Demirspor, Vargas'ı bir yıllığına kiraladı - Son Dakika

Adana Demirspor, İspanya'nın Espanyol takımından Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, son olarak Espanyol takımında forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Arjantinli sol kanat oyuncusu Matias Vargas ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmıştır. Adana Demirspor'a hoş geldin Matias Vargas" denildi.