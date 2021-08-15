Adana Demirspor ve Fenerbahçeli oyuncular ısınmaları tamamladı

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maç öncesi iki takımın oyuncuları ısınarak maça hazırlandı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor ile Fenerbahçe saat 21.45'de Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

2 takımın oyuncuları maç öncesi stadyumda ısındı. Futbolcular ısınırken taraftarlar da tezahürat yaparak oyunculara destek oldu. Bu sırada Adana Demirspor'un defans oyuncularından Joher Khadim Rassoul taraftarlarla öz çekim yaptı. - ADANA