Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor, Yara Sarmak İstiyor

Adana Demirspor, Yara Sarmak İstiyor

52 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, 5-1 kaybettikleri Denizlispor maçının değerlendirmesini yaptıklarını ve önlerindeki Gazişehir Gaziantep maçına odaklandıklarını söyledi.

Adana Demirspor, Yara Sarmak İstiyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, 5-1 kaybettikleri Denizlispor maçının değerlendirmesini yaptıklarını ve önlerindeki Gazişehir Gaziantep maçına odaklandıklarını söyledi.

Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, ligde 27 puanla 9. sırada olduklarını anımsatarak, kaybettikleri Denizlispor maçının sorumlulularının kendileri olduğunu belirtti.

Vural, oynanmamış 15 maçın olduğunu ve matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmalarının mümkün olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kaybettiğimiz maçın değerlendirmesini yaptık ve önümüzdeki Gazişehir Gaziantep maçına odaklandık. Rakibimiz 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Onlar da bizim gibi önemli harcamalar yapıp takım kurdular, onların da ilk hedefi yükselmek. Böylesine başarıya aday takımla oynuyorsunuz. Rakibimizin maçlarını takip ettik ve iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Farklı özellikleri olan bir takım karşımızda ve farklı bir anlayışla oynamamız gerekiyor. Taraftarımızın gücüyle, daha disiplinli oynayıp geçen haftaki görüntünün dışında bir görüntü vereceğimize inanıyorum. Bizler de takımımızı kazanması yönünde çalıştırıp, yorumlayıp sahaya süreceğiz."

Kadro takviyesiyle ilgili çabalarının sürdüğünü de dile getiren tecrübeli teknik adam, 2 oyuncu daha transfer etmek istediklerinin altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Gaziantep, Denizlispor, Yılmaz Vural, Adana Demirspor, Spor
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