Adana Demirspor yarın Antalya'da kampa girecek

Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 24 puan toplayan Adana Demirspor, 8. sırada bulunuyor.

Adana Demirspor, kamp programı kapsamında Süper Lig ekibi Galatasaray ile de 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşılaşacak.

Ligde son maçını 29 Aralık 'ta oynadıktan sonra izin yapan mavi-lacivertlilerde, kamp programı belli oldu.

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