Adana Demirspor yarın Antalya'da kampa girecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor yarın Antalya'da kampa girecek - Son Dakika Spor

Adana Demirspor yarın Antalya'da kampa girecek

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yarın Antalya Belek'te kampa girecek.

Adana Demirspor yarın Antalya'da kampa girecek, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yarın Antalya Belek'te kampa girecek.

Ligde son maçını 29 Aralık'ta oynadıktan sonra izin yapan mavi-lacivertlilerde, kamp programı belli oldu.

Akdeniz ekibi, yarın Antalya Belek'te toplanıp ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Adana Demirspor, kamp programı kapsamında Süper Lig ekibi Galatasaray ile de 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşılaşacak.

Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 24 puan toplayan Adana Demirspor, 8. sırada bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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