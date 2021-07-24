Adana Demirspor yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu formaların yarından itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve http://adanademirspor.com.tr'de satışta olacağı belirtildi.
Açıklamada, formalar için taraftarlardan lisanslı ürün alarak kulüplerine destek olmaları çağrısında bulunuldu.
Beyaz, siyah ve mavi-lacivert olarak tasarlanan formalar, kulübün sosyal medya hesabında tanıtıldı.
Kaynak: AA
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