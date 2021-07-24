Adana Demirspor yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu formaların yarından itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve http://adanademirspor.com.tr'de satışta olacağı belirtildi. Açıklamada, formalar için taraftarlardan lisanslı ürün alarak kulüplerine destek olmaları çağrısında bulunuldu. Beyaz, siyah ve mavi-lacivert olarak tasarlanan formalar, kulübün sosyal medya hesabında tanıtıldı.

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