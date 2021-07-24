Üye Girişi
Adana Demirspor yeni sezon formalarını tanıttı - Son Dakika

Adana Demirspor yeni sezon formalarını tanıttı

24.07.2021 20:36
Adana Demirspor yeni sezon formalarını tanıttı, System.String[]

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu formaların yarından itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve http://adanademirspor.com.tr'de satışta olacağı belirtildi.

Açıklamada, formalar için taraftarlardan lisanslı ürün alarak kulüplerine destek olmaları çağrısında bulunuldu.

Beyaz, siyah ve mavi-lacivert olarak tasarlanan formalar, kulübün sosyal medya hesabında tanıtıldı.

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor yeni sezon formalarını tanıttı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için 20:15 Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için "At hırsızları" diyen A Spor yorumcusu tepki çekti Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu 19:30 Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü 19:12 Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü
Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı 19:11 Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı 19:07 Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır 18:01 Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü 17:50 Avustralya'da artan vakalar sonucu karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor 17:36 UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor

Son Dakika Haberleri
20:09 Rusya'nın Soçi kentini sel ve fırtına vurdu! Turistler şehri terk etmeye başladı
19:12 Fedakar baba 3 çocuğunu kurtarmak için suya girip boğularak can verdi
19:11 Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı
19:09 Devlet Bahçeli'den Lozan tartışmalarına tepki: Anlaşmayı tanımak kavramak ve ruhunu özümsemek lazım
19:08 Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı
19:06 Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı
17:54 Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu!
17:52 Beşiktaş'ta top koşturmaya hazırlanan Mehmet Topal: Josef kardeşimle bana algı operasyonu yapıldı
17:47 Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi
17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi
Rumen orta saha Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da Rumen orta saha Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Almanya'dan Türkiye'ye passiflora meyvesi yetiştirmek için geldi! İlk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Almanya'dan Türkiye'ye passiflora meyvesi yetiştirmek için geldi! İlk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
19:23
Fedakar baba 3 çocuğunu kurtarmak için suya girip boğularak can verdi Fedakar baba 3 çocuğunu kurtarmak için suya girip boğularak can verdi         
19:12
Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı         
19:08
Dünyaca ünlü üzümleri korumak için 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı Dünyaca ünlü üzümleri korumak için 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı         
18:09
Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu! Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu!         
17:54
'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu 'Hain' diyen taraftara, Ghezzal cephesinden gelen cevap sert oldu         
17:44
Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti         
17:34
Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı         
17:34
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı         
17:29
İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti         
17:21
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 20:56:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirspor yeni sezon formalarını tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement