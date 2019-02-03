Adana Demirspor, Yılmaz Vural ile Yollarını Ayırdı
26 dakika önce
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını bildirdi.
Adana Demirspor
Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Yılmaz Vural
ile yolları ayırdıklarını bildirdi.
Sancak, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto 1. Lig'de 20. haftadaki maçlarını oynadıklarını belirtti.
Gelinen noktada takımın ilk iki sırayı elde etme hedefinden uzaklaştığını ifade eden Sancak, şunları kaydetti:
" Türkiye
'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef. Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumdadır. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak olarak teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Vural'a ve teknik ekibine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:14 Kaynak: AA
Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la Yollarını Ayırdı
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