Adana Demirspor, Younes Belhanda'yla 3 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray'dan ayırıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu. Faslı futbolcu, Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor'la 3 yıllık anlaşma sağladı.

3 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı. Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.