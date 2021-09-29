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Mario Balotelli'den çiftetelli şovu - Son Dakika

Mario Balotelli'den çiftetelli şovu

29.09.2021 13:51

Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, takım arkadaşlarıyla birlikte katıldığı Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde çiftetelli oynadı.

Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, takım arkadaşlarıyla birlikte katıldığı Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde çiftetelli oynadı.

Mavi-lacivertli ekibin sportif direktörü Gökhan Göktürk, Dilan Akdaş ile bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğüne, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Başkan Vekili Metin Korkmaz, Teknik Direktör Vincenzo Montella, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Mavi-lacivertli takımın İtalyan forveti Mario Balotelli de takım arkadaşlarıyla birlikte düğünde çiftetelli oynadı.

(Umutcan İşledici/İHA)

Mario Balotelli'den çiftetelli şovu
Mario Balotelli'den çiftetelli şovu
Mario Balotelli'den çiftetelli şovu

Adana Demirspor, Murat Sancak, Balotelli, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mario Balotelli'den çiftetelli şovu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mario Balotelli'den çiftetelli şovu - Son Dakika
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