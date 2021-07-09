Adana Demirsporlu forvet Assombalonga: "Elimden gelenin en iyisini yapacağımı göstermek istiyorum"

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna kattığı forvet Britt Assombalonga, "Taraftarımız için oynayacak olmaktan dolayı sabırsızım. Bir an önce ligin başlamasını ve elimden gelenin en iyisini yapacağımı göstermek istiyorum." dedi.

Geçen sezon İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen ve 3 Temmuz'da mavi-lacivertli ekibe transfer olan 28 yaşındaki Assombalonga, takımın Bolu'daki kampında çok iyi karşılandığını ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Kenti ve Yeni Adana Stadı'nı gezdiğini belirten Assombalonga, "Gerçekten çok sıcak bir şehir, insanları çok iyi. Bütün şehri ve stadyumu gezdim, gerçekten çok güzel bir ambiyans vardı, çok güzel karşılandım. Taraftarlarla ilgili bilgiler aldım, gerçekten çok heyecanlandım ve bu benim için yeni bir başlangıç olacak, çok mutluyum." diye konuştu.

Assombalonga, takımdaki atmosferi çok iyi bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Videolara baktığımda gerçekten çok ateşli bir taraftarımızın olduğunu gördüm, sahada inanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız çünkü 26 yıllık bir hasret vardı ve sonunda takımımız Süper Lig'de. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bizi nereye götüreceğini hep beraber göreceğiz. İyi bir şutör olduğumu söyleyebilirim, genellikle attığım gollerin yüzde 90'ından fazlası ceza sahası içerisinde. Defansın arkasına koşu yapmayı seviyorum ve birebirde de etkili olduğumu düşünüyorum. Öncelikle gurur duyulacak bir takım olmak istiyoruz, keyfini çıkarmak istiyorum. İyi oyuncularla beraber olacağım için de gerçekten mutluyum."

Hedeflerinden de bahseden Assombalonga, "Hiçbir zaman hedef koymam, yapacağım skorların hepsini yapmaya ve devamını getirmeye çalışırım. Taraftarımız için oynayacak olmaktan dolayı sabırsızım. Bir an önce ligin başlamasını ve elimden gelenin en iyisini yapacağımı göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.