Adana Demirsporlu Sinan Kurt: "Süper Lig için çok heyecanlıyım"

Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Sinan Kurt, Süper Lig'de mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Sinan Kurt, mavi-lacivertli takımın Bolu'daki kampında yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e çıkmanın kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti.

Geçen sezonki performansını değerlendiren 26 yaşındaki oyuncu, "Samet Aybaba hoca geldikten sonra oynamaya başladım. Oynadıkça öz güven de artıyor, bu her oyuncu için geçerlidir. Samet hoca bana güvendi. Benim için de Allah'a şükür çok güzel geçti. Aramıza katılan arkadaşlar olacak, gidenler de oldu. Takım arkadaşlarımızla gerek idmanda gerekse de yemeklerde bir aile gibiyiz. Çok güzel bir ortam var, bunlar da antrenmanlara yansıyor. İdmanlar daha neşeli ve eğlenceli." dedi.

Sinan, yeni sezon öncesi takıma önemli oyuncuların katıldığını belirterek, "Süper Lig için çok heyecanlıyım. Elimden geleni yine yapacağım, aynı performansı sergilemeye çalışacağım. Aramıza daha da kaliteli oyuncular katılacak ve bizim için avantaja dönüşecek. Daha kaliteli bir takımla oynamak benim için de güzel olacak. Hepimiz bir takım olmak zorundayız. Onlardan bir şeyler öğreneceğiz, sahada yansıtmaya çalışacağız. Yeni gelen isimlerde tecrübeli çok kişi var. Onlardan bir şeyler öğrenip güzel bir takım olacağız inşallah." diye konuştu.

Karşılaşmaları artık Yeni Adana Stadı'nda oynayacaklarını anımsatan Sinan Kurt, şunları kaydetti:

"Taraftarın önünde oynamak için çok heyecanlıyım. Eski statta oynamak çok güzeldi ama yeni stat da kapalı olduğu için ekstra bir ses, heyecan olacak. İlk hedefimizi gerçekleştirdi, takım hak ettiği yerde şu an. Başkanımızın da dediği gibi Süper Lig için uzun bir süre bekledik, bir o kadar da bu ligde kalmamız lazım. İlk hedefimizin o olması gerekli. Başkanımız müthiş bir insan, hedefleri var. Yapılan transferlerden de belli. Önümüzdeki yıllarda inşallah güzel yerlerde oluruz."