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SPOR Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız - Son Dakika

SPOR Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız

16 Temmuz 2021 Cuma 10:09

Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız"Yorucu ama keyifli bir dönem geçiriyoruz""Hepsi çok kaliteli ve yetenekli oyuncular"Mustafa AKIN - Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) - Adana Demirspor'un defans oyuncusu Kaan Kanak, çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek,...

Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız

"Yorucu ama keyifli bir dönem geçiriyoruz"

"Hepsi çok kaliteli ve yetenekli oyuncular"

Mustafa AKIN - Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - Adana Demirspor'un defans oyuncusu Kaan Kanak, çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, Süper Lig'e damga vuracaklarını söyledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Mavi-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu Kaan Kanak, çalışmaları ve hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"YORUCU AMA KEYİFLİ BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ"

Kampın yorucu ancak keyfili geçtiğini dile getiren 30 yaşındaki savunmacı, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Çok güzel bir ortam var. Yeni katılan arkadaşlarımız ve geçen seneden kalan arkadaşlarımız olsun, zaten geçen sene de çok güzel bir birlikteliğimiz vardı, onu devam ettiriyoruz. Yorucu ama keyifli bir dönem geçiriyoruz. Hava güzel, sahalar güzel. Bu dönemler tabii ki çok önemli. Çok çalışıyoruz, çok fazla yorgunluk oluyor ama sonunda inşallah meyvelerini alacağız" dedi.

"İNŞALLAH ADANA DEMİRSPOR LİGE DE DAMGASINI VURACAKTIR"

Adana Demirspor'un Süper Lig'i çok önceden hak ettiğini vurgulayan Kanak, "Takımımız buraları çok önceden hak ediyordu. Kaç defa Play-Off, yarı final ve final kaybetmişliği var. Tabii bu özleme son verdiğimiz için çok mutluyuz. Bu şehrin tarihine girmek, böyle camiada böyle bir şey başarmak çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur. Tabii bundan sonra hedefler başka. Bundan sonra ligde kalıcı olmak, Adana Demirspor'un bu ligde olduğunu göstermek, bu ligin takımı olduğunu göstermek bizlere düşüyor. Bu bizim sorumluluğumuz. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah Adana Demirspor lige de damgasını vuracaktır" diye konuştu.

"HEPSİ ÇOK KALİTELİ VE YETENEKLİ OYUNCULAR"

Yeni transferler hakkında da yorumda bulunan tecrübeli futbolcu, "Tabii bu isimlerin futbolunu konuşmaya gerek yok. Herkes biliyor zaten ne kadar kaliteli futbolcular olduğunu. Takımıza ve lige çok renk katacaklar. Hepsi çok kaliteli ve yetenekli oyuncular. Tabii ki bir alışma süreci olacak. En kısa sürede bunu da atlatırsak, yönetimimiz hocalarımız, başkanımız çok yoğun çaba sarf ediyor, bu oyuncuları takımımıza kazandırmak için. İnşallah güzel olacak bir Adana Demirspor izleteceğiz Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.

SPOR Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız
SPOR Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız
SPOR Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız
SPOR Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız
SPOR Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Adana Demirsporlu Kaan Kanak: Süper Lig'e damga vuracağız - Son Dakika Spor


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