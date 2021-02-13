Muhammed Şengezer, 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'in sol el yüzük parmağında kırık meydana geldiği için 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladıTFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bugün yaptıkları antrenmanda kaleci Muhammed Şenzerez'in sakatlandığını açıkladı.

Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'in sol el yüzük parmağında kırık meydana geldiği için 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bugün yaptıkları antrenmanda kaleci Muhammed Şenzerez'in sakatlandığını açıkladı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kalecimiz Muhammed Şengezer'in bugün yapılan antrenman sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası sol el yüzük parmağında kırık meydana gelmiştir.Oyuncumuzun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştır."



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