Adana Demirsporlu oyuncular şampiyonluğa kilitlendi - Son Dakika

Adana Demirsporlu oyuncular şampiyonluğa kilitlendi

11.02.2021 14:09
Adana Demirsporlu oyuncular şampiyonluğa kilitlendi, System.String[]

- Adana Demirsporlu oyuncular şampiyonluğa kilitlendi Muhammed Şengezer: "Yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim" Berk Yıldız: "İşimizi şansa bırakmadan Süper Lig'e çıkacağız" TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un oyuncuları şampiyonluk hedefine kilitlendi.

- Adana Demirsporlu oyuncular şampiyonluğa kilitlendi

Muhammed Şengezer: "Yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim"

Berk Yıldız: "İşimizi şansa bırakmadan Süper Lig'e çıkacağız"

ADANA - TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un oyuncuları şampiyonluk hedefine kilitlendi.

Adana Demirspor, ligin 21.haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda İHA'ya açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un Medipol Başakşehir'den kiraladığı kalecisi Muhammed Şengezer, "Yarım kalan bir hikayem var, onu tamamlamaya geldim. Adana Demirspor gerçekten büyük bir kulüp. Büyük bir taraftara sahip. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz kupayı Adana halkına armağan ederiz. Bolu kampında yaşadığım sakatlık benim daha güçlü dönmemi sağladı" dedi.

Şengezer ilk 2'den Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirterek, "Geçen yıl ve bu yıl arasında farklı bir kadro var ama her zaman hedef aynıdır. Şampiyonluktur. Hep birlikte maçları kazanıp şampiyonluğa bakmalıyız. İnşallah da bu hedefler doğrultusunda bir şeyler yaparız. Geçen sene finalde elenmiştik. İnşallah bu sene oralara bile gitmeden ilk 2'den çıkarız. Geçen seneye göre bu lig daha kolay. Çünkü yukarıdan düşme olmadı. Transfer yasağı olanlar var. Bizim her zaman hedefimiz şampiyon olmaktır. Çok üzüldüğümüz zamanlar oldu ama inşallah bu sene kupayı getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Berk Yıldız ise derbiye çok iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Tekrardan geri döndüğüm için mutluyum bu hafta sonu da derbi maçımız var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu maçın önemini biliyorum. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Beni isteyen başka kulüplerde vardı ama ben önceliğimin Adana Demirspor olduğunu söyleyip buraya geldim. Son 2 senedir şanssızlıklar yaşıyoruz. İnşallah bu sene işimizi şansa bırakmadan Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirsporlu oyuncular şampiyonluğa kilitlendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor Güvenlik görevlisine 'fakirsin, mezarda bile ölünüz kokar' diyen öğretmene 5 ay hapis cezası verildi Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı "Benim olacaksın" deyip saldırdığı genç kızı yatalak bırakan genç, beraat etti Bilim Kurulu üyesinden mutasyon uyarısı: Hayvan barınakları ve pet shoplar gibi yerlere ziyaretçi girişi kısıtlanmalı Kar kalınlığı 1 metreyi bulacak! İstanbul için Valilik'ten ilk uyarı geldi Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nun karşısına Mete Gündogan'ı çıkartacak
Albayrak, taraftarın beklediği müjdeyi verdi: Muslera'yla sözleşme uzatmak için görüşüyoruz Albayrak, taraftarın beklediği müjdeyi verdi: Muslera'yla sözleşme uzatmak için görüşüyoruz         
14:06
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
HDP, ittifak görüşmesi için İYİ Parti'den randevu talep edecek HDP, ittifak görüşmesi için İYİ Parti'den randevu talep edecek         
12:36
47 gün önce takımın başına geçen Raymond Domenech'in Nantes'taki görevine son verildi 47 gün önce takımın başına geçen Raymond Domenech'in Nantes'taki görevine son verildi         
12:33
Türk futbolunun yeni Burak Yılmaz'ı Gökdeniz Bayrakdar, performansıyla büyük takımların radarına girdi Türk futbolunun yeni Burak Yılmaz'ı Gökdeniz Bayrakdar, performansıyla büyük takımların radarına girdi         
12:01
Diyarbakır, Antep derken Türkiye'de tam 300 bin kişi konut alırken dolandırıldı! Konu Meclis'e taşındı Diyarbakır, Antep derken Türkiye'de tam 300 bin kişi konut alırken dolandırıldı! Konu Meclis'e taşındı         
11:43
Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger'i göreve getireceği iddia edildi Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger'i göreve getireceği iddia edildi         
11:16
İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada         
10:36
Banka şubesine gitmeyi zorunlu kılan hesap açma ve kapama işlemleri 1 Mart'tan itibaren dijital olarak yapılabilecek Banka şubesine gitmeyi zorunlu kılan hesap açma ve kapama işlemleri 1 Mart'tan itibaren dijital olarak yapılabilecek         
10:28
Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi Ardahan'ı Artvin'e Bağlayan Sahara Geçidi'nde 5 metrelik kar kütlesi         
09:46
870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı         
09:02
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Kocası tarafından kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra'nın tek yasal mirasçısı eşiymiş Kocası tarafından kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra'nın tek yasal mirasçısı eşiymiş         
08:13
Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı         
08:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı         
22:22
Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı         
16:57
Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı         
16:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 14:13:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Demirsporlu oyuncular şampiyonluğa kilitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei