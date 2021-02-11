- Adana Demirsporlu oyuncular şampiyonluğa kilitlendi

Muhammed Şengezer: "Yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim"

Berk Yıldız: "İşimizi şansa bırakmadan Süper Lig'e çıkacağız"

ADANA - TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un oyuncuları şampiyonluk hedefine kilitlendi.

Adana Demirspor, ligin 21.haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda İHA'ya açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un Medipol Başakşehir'den kiraladığı kalecisi Muhammed Şengezer, "Yarım kalan bir hikayem var, onu tamamlamaya geldim. Adana Demirspor gerçekten büyük bir kulüp. Büyük bir taraftara sahip. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz kupayı Adana halkına armağan ederiz. Bolu kampında yaşadığım sakatlık benim daha güçlü dönmemi sağladı" dedi.

Şengezer ilk 2'den Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirterek, "Geçen yıl ve bu yıl arasında farklı bir kadro var ama her zaman hedef aynıdır. Şampiyonluktur. Hep birlikte maçları kazanıp şampiyonluğa bakmalıyız. İnşallah da bu hedefler doğrultusunda bir şeyler yaparız. Geçen sene finalde elenmiştik. İnşallah bu sene oralara bile gitmeden ilk 2'den çıkarız. Geçen seneye göre bu lig daha kolay. Çünkü yukarıdan düşme olmadı. Transfer yasağı olanlar var. Bizim her zaman hedefimiz şampiyon olmaktır. Çok üzüldüğümüz zamanlar oldu ama inşallah bu sene kupayı getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Berk Yıldız ise derbiye çok iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Tekrardan geri döndüğüm için mutluyum bu hafta sonu da derbi maçımız var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu maçın önemini biliyorum. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Beni isteyen başka kulüplerde vardı ama ben önceliğimin Adana Demirspor olduğunu söyleyip buraya geldim. Son 2 senedir şanssızlıklar yaşıyoruz. İnşallah bu sene işimizi şansa bırakmadan Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı.