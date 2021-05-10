Adana Demirsporlu oyuncular, şehirde tur atarak şampiyonluğu kutladı

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un oyuncu, teknik ekip ve yöneticileri otobüsle kentte tur attı.

Ligin son haftasında Menemenspor'u 4-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor, maçın ardından uçakla Şakirpaşa Havalimanı'na geldi.

Mavi-lacivertli oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler, üstü açık bir otobüsle kent merkezinde şampiyonluk turu attı. Taraftarlar, meşale yakarak oyuncuları alkışladı.

Turun ardından tesislere giden ekibi, tesis personeli ve yakınları kapıda alkışlar ve meşalelerle karşıladı.

Antrenman sahasında ışıklı ve havai fişekli gösteri yapılırken, mavi-lacivertliler, müzik eşliğinde oynayarak şampiyonluğun tadını çıkardı.

"Bu takım şampiyonluğu hak etmiştir"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı bir şampiyonluk elde ettiklerini söyledi.

Süper Lig'e 26 yıllık özlemi bulunan bir takımla şampiyonluk yaşamanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Sancak, şunları kaydetti:

"Geçmiş 2 yılda epey sıkıntılar çektik. Yarı finalde ve finalde elendik. Bu sene iyi başladık, kötü gitti. Sonra Samet hocayla toparladık. Son 12 maçta da yenilmedik. Altay hariç üst sıradaki tüm takımları yendik. O dönem lider GZT Giresunspor'u 3-0 gibi net bir skorla yendik. Yılport Samsunspor'u 2-0 yendik. Bu takım şampiyonluğu hak etmiştir. Öyle sosyal medyada yapılan açıklamalara bakmayın. Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk. Onun için, cevap vermiyorsak terbiyemizdendir."