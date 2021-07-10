SPOR Adana Demirsporlu Semih Güler: Balotelli'den çok şey öğrenebiliriz

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Demirspor'un stoperi Semih Güler, takımının Bolu kampında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Güler, yeni transfer Mario Balotelli'nin takıma gelmesiyle güçlerine güç kattıklarını belirterek, 'Balotelli'nin gelmesi bizim için büyük bir şans. Böyle kaliteli futbolculardan çok şey öğrenebiliriz' dedi.

TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'un başarılı stoperi Semih Güler, takımıyla birlikte Bolu kampında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Güler, kampta güzel bir ortam yakaladıklarını, takım arkadaşlarıyla idman öncesi ve sonrası hep beraber zaman geçirdiklerini kaydetti. Şampiyonluğun gelmesinin ardından üzerinden 3 senelik bir yükün kalktığını kaydeden Güler, geçtiğimiz yıllarda kaybedilen Hatay ve Karagümrük maçlarından sonra bu yıl gelen şampiyonluğun tüm Adana için çok anlamlı olduğunu belirtti. Adana Demirspor'un kendisindeki yerinin çok farklı olduğunu ifade eden Güler, 'Çünkü ilk şampiyonluğumu burada yaşadım. 26 sene sonra Adana Demirspor gibi büyük bir kulübü Süper Lig'e çıkardık. Adana Demirspor, hayatımın bir yerinde hep olacak' diye konuştu.

'ADANA DEMİRSPOR'U TÜM DÜNYA TANIYACAK'

Bu sezon öncesi ise takıma birçok kaliteli ismin katıldığını, özellikle Mario Balotelli'nin gelmesine çok sevindiğini dile getiren Güler, 'Balotelli'nin gelmesi bizim için büyük bir şans. Böyle kaliteli futbolculardan çok şey öğrenebiliriz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Eminim bu transferlere başka isimler de eklenecek. Biz daha da gelişebiliriz. Adana Demirspor'u tüm dünya tanıyacak' diye konuştu.