Adana Demirsporlu taraftarlar açık havada ve araçlarında maç keyfi yaşıyor - Son Dakika

Adana Demirsporlu taraftarlar açık havada ve araçlarında maç keyfi yaşıyor

- Adana Demirsporlu taraftarlar açık havada ve araçlarında maç keyfi yaşıyor TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bursaspor ile oynadığı play-off yarı final ilk maçını, Adanalı vatandaşlar kentte kurulan dev ekranlarda araçlarında ve açık havada maçı izleme imkanı buldu.

- Adana Demirsporlu taraftarlar açık havada ve araçlarında maç keyfi yaşıyor

ADANA - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bursaspor ile oynadığı play-off yarı final ilk maçını, Adanalı vatandaşlar kentte kurulan dev ekranlarda araçlarında ve açık havada maçı izleme imkanı buldu.

Adana Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi'ne kurduğu dev ekranlarla Adanalı vatandaşlara araçlarında Adana Demirspor, Bursaspor play-off yarı final ilk karşılaşmasını izleme imkanı sundu. Yüzlerce Adana Demirspor taraftarı araçları ile etkinlik alanına gelerek maçı izlemeye başladı. Taraftarların bir kısmı araçlarında maç keyfi sürerken bazıları da aşağı inerek açık havada maç heyecanını yaşadı.

Taraftarlar birlikte maçı aracında izlemeye gelen Adana Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Adana Demirspor 26 yıldan beri Süper Lig özlemi çekiyor. Adanalılar hakikaten bu konuda artık çok istekliler. Adana Demirspor taraftarı her zaman vefalıdır. Maalesef pandemi sürecinde seyircisiz maç oynaması, maçın deplasmanda olmasından dolayı, Adanalı hemşehrilerimizin daha rahat ortamda izleyebilmesi için sinema etkinliği düzenlendiğimiz alanı bugün Demirspor taraftarımıza açtık. Ayağımıza bu fırsat gelmişken inşallah artık buradan geri dönmeyelim. Adana şehri Süper Lig'de temsil edilmeyi hak ediyor" diye konuştu.

Etkinlik alanına maçı izlemeye gelen Burak Can isimli vatandaş ise, "Öncellikle bunu bize sağlayan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün inşallah 26 yılın sonunda Süper Lig'e adım atacağız Demirspor olarak. Önce burada ondan sonra finalde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Aracıyla maç keyfini yaşamaya gelen İbrahim Ölç ise, "Yılladır özlem hissediyoruz, 26 yıl oldu. Belediye başkanımız sağ olsun. Bu güzel ortamı bizler için sağladı. Bizlerde sosyal mesafeye uygun olarak maçı izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adana Demirsporlu taraftarlar açık havada ve araçlarında maç keyfi yaşıyor

Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirsporlu taraftarlar açık havada ve araçlarında maç keyfi yaşıyor - Son Dakika Spor
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