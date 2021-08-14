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Adana Demirsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşısında takımlarına güveniyor - Son Dakika

Adana Demirsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşısında takımlarına güveniyor

14.08.2021 11:48
Adana Demirsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşısında takımlarına güveniyor, System.String[]

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Adana Demirspor'un taraftarları, takımlarının karşılaşmadan 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Adana Demirspor'un taraftarları, takımlarının karşılaşmadan 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

Yarın saat 21.45'te Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen Adana Demirsporlu taraftarlar, biletlerini alıyor.

Seyirci kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftarın stattan takip edebileceği maç için bilet alan mavi-lacivertli futbolseverlerden Hüseyin Demir, AA muhabirine, karşılaşma için Diyarbakır'dan Adana'ya geldiğini söyledi.

Maçın zorlu geçeceğini düşündüğünü aktaran Demir, "Yarınki maçta özellikle Balotelli'den iyi bir performans bekliyoruz. İnşallah güzel, çok gollü bir maç olur. Yarınki maçı merakla bekliyoruz. Güzel bir başlangıç yaparsak ve puanla başlarsak çok güzel olur. Çok iyi performans bekliyorum. Teknik direktörümüz Samet Aybaba'ya da çok güveniyorum. Başkanımız Murat Sancak gereken transferleri en iyi şekilde yaptı. Artık gerisi takımda." diye konuştu.

Taraftarlardan Mahmut Zeyrek Gündüz ise Adana Demirspor'un başarısının kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İnanın evimizin neşesi 7 ve 13 yaşındaki kızlarımın bile yüzleri gülüyor. Yarın muhtemelen Fenerbahçe'yi yeneceğiz gibi geliyor. Hem şehir hem bizim için büyük katkıları var. Şehir çok heyecanlı. Maç, farklı duygular içerisinde geçecek. İnşallah o ambiyansı futbolculara da yansıtabilirsek iyi de bir sonuç alacağız. Türkiye standartlarının üstünde yeni transferlerimiz var. Allah izin verirse Adana'ya alışırlarsa, Avrupa çapında ses getireceğine inanıyorum. Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi saymazsak en iyi kadro şu anda Adana Demirspor'da. Adana Demirspor'umuzun inancı bitmez, yeter ki futbolcular da en az taraftarlar kadar inansın, maçı rahat kazanırız."

Murat Özaslan da her zaman Adana Demirspor'un yanında olduklarına vurgulayarak, "Süper Lig'de veya herhangi bir ligde olmamız önemli değil, önemli olan Adana Demirspor sevgisi ve aşkı. Kulübe ciddi yatırımlar yapılıyor, iyi futbolcular transfer ediliyor. Samet Aybaba gibi bir hocamız var. Adana'ya ciddi anlamda çok destek verdi. Futbolcuları yönetmek, oynatmak tabii ki hocamızın işi. Hocamız bunu başarabilecek güçte. Çok iyi transferler yaptılar, emeği geçenlerden Allah razı olsun. 26 yıldır özlem var. Şehir bunu çok istiyordu. Yarınki maçı alacağız. Adana Demirspor'un ölüsü Fenerbahçe'yi yener. Ailecek hep beraber orada olacağız. Kulübümüzü en iyi şekilde destekleyeceğiz. Fenerbahçe'ye misafirperverliğimizi de göstereceğiz. İnşallah başarılı bir sonuç alacağız ve bu hep yükselerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşısında takımlarına güveniyor - Son Dakika Spor


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