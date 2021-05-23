SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim - Son Dakika

SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim

23.05.2021 11:53
SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim, System.String[]

Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim"Hedefim, A Milli takım formasını giymek""Adana Demirspor, Süper Lig seviyesinde bir camia""En büyük destek taraftardı"CAN ÇELİK - ESER PAZARBAŞI / ADANA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl...

Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim

"Hedefim, A Milli takım formasını giymek"

"Adana Demirspor, Süper Lig seviyesinde bir camia"

"En büyük destek taraftardı"

CAN ÇELİK - ESER PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç savunmacı Tayyip Talha Sanuç, gelecek hedeflerini ve şampiyonluk sevincini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Kariyerinde en büyük hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyleyen Sanuç, "Milli takımda şu an önemli bir savunma jenerasyonu var. Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü gibi isimler var. Ben de bu jenerasyonun içinde olacağıma eminim, kendime güveniyorum. A Milli Takım formasını en iyi şekilde temsil edebilirim" dedi.

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, 9 Mayıs'ta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek, 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti. Lacivert-mavili ekipte, bu sezon birçok maçta ilk 11'de görev alan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan genç savunmacı Tayyip Talha Sanuç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Karabükspor'un altyapısında yetişen 21 yaşındaki savunmacı, hem Karabükspor hem de Adana Demirspor'da kendini göstermek ve kulübünü başarıya ulaştırmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Karabükspor'un zor zamanlardan geçtiğini hatırlatan genç savunmacı, eski kulübüne de başarılar diledi. Adana Demirspor'a büyük umutlarla geldiğini ve ne kadar önemli camianın içinde olduğunu bildiğini belirten Sanuç, "Buraya ilk geldiğimizde başkanımıza söz vermiştik. Çok şükür bu sözümüzü tuttuk. 26 yıllık hasreti sona erdirdik. Böyle bir başarıyı 21 yaşında yaşamak güzel bir gurur oldu" dedi.

"HEDEFİM, A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK"

Adana Demirspor taraftarının her zaman kendisine destek verdiğini ve bu sayede özgüvenli bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getiren Sanuç, kendini geliştirmeyi futbol hayatı boyunca sürdüreceğini söyledi. Hedeflerinden en önemlisinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu belirten genç savunmacı, "Milli takımda şu an önemli bir savunma jenerasyonu var. Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü gibi isimler var. Ben de bu jenerasyonun içinde olacağıma eminim, kendime güveniyorum. A Milli Takım formasını en iyi şekilde temsil edebilirim. Bu isimler Avrupa'da da önemli yerlerdeler. Bu da biz gençlere umut veriyor. Ben de o noktaları yakalayabileceğimi düşünüyorum. Umarım hayallerim gerçekleşir" şeklinde konuştu.

"ADANA DEMİRSPOR, SÜPER LİG SEVİYESİNDE BİR CAMİA"

Savunma hattında iyi bir sezon geçirdiğini ve çalışmalarına durmadan devam edeceğini belirten Sanuç, idolünün tecrübeli savunmacı Sergio Ramos olduğunu söyledi. Kulübünün Süper Lig seviyesinde bir camia olduğunun altını çizen Sanuç, "Tesisleriyle, taraftarıyla, yönetimiyle yani her şeyiyle Süper Lig'e yakışan bir camiayız. Önceliğimiz burada kalıcı olmak. Bu yıl, kendimizi en iyi şekilde göstereceğimize inanıyorum. Artık Süper Lig futbolcusu oldum. Bu seviyede oynayabilmek için çok çalışacağım. İleride Avrupa hedefime ulaşmayı istiyorum" diye konuştu.

"EN BÜYÜK DESTEK TARAFTARDI"

TFF 1'inci Lig'in son periyodunda çok iyi bir ivme yakaladıklarını hatırlatan Sanuç, bu süreçte kendilerine en büyük desteği mavi-lacivertli ekibin taraftarlarının verdiğini söyledi. Taraftarların kendilerine olan inançlarının gurur verdiğini dile getiren genç savunmacı, "Onların tutkuları, bize olan inançları ve takıma olan bağlılıkları sayesinde başarı geldi. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Süper Lig'i, bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiler" ifadelerini kullandı.

SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim
SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim
SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim
SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim
SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim
SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim
SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Milli Takım, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç: Ozan, Merih, Çağlar jenerasyonunun içinde olabilirim - Son Dakika Spor


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