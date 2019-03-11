Son Dakika Haberleri: Adana Demispor'da Elazığspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Adana Demispor'da Elazığspor Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nda karşılaşacağı Elazığspor maçı hazırlıklarına Adana Demirspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Adana Demispor'da Elazığspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nda karşılaşacağı Elazığspor maçı hazırlıklarına Adana Demirspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Osmanlıspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular rejenarasyon idmanı yaparken diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda 5'e 5 çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Osmanlıspor maçında sakatlanan Hakan Bilgiç ve tedavileri devam eden Jonathan Legear ve Jakub Kosecki antrenmana katılmadı.

Antrenmanı Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da takip etti.

Adana Demirspor, Elazığspor maçı hazırlıklarını 12 Mart Salı günü saat 13.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Savaş Çokduygulu ve Batuhan İşçilere sürpriz doğum günü

Antrenman öncesi Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çokduygulu ve futbolcu Batuhan İşçiler'in doğum günü kutlandı. Başkan Murat Sancak, yönetim kurulu üyesi Savaş Çokduygulu ve Batuhan İşçiler'in doğum günü pastasını beraber keserek her iki isme de 'mutlu yıllar' diledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:28 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Elazığspor, Spor
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