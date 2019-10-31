Adana denetimli serbestlik yükümlülerine 'iş makinesi operatörlüğü' sertifikası

Denetimli serbestlik yükümlülerine 'İş Makinesi Operatörlüğü' sertifikası

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Adana Kamu Müteahhitleri Derneği'nin (AKAMDER) iş birliğinde yapılan 'Artık Mesleğim Elimde' projesi kapsamında düzenlenen iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan denetimli serbestlik yükümlülerine sertifikaları verildi.

Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde bulunan bir eğitim şantiyesinde düzenlenen sertifika törenine Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve sektör temsilcileri katıldı. Törende konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, çağdaş ceza infaz sistemlerinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin rolünün büyük olduğunun altını çizerek, Türkiye'deki ceza infaz kurumlarının ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin bu faaliyetlerde dünya standardının üstünde olduklarını belirtti.

11 KİŞİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Proje kapsamında 11 denetimli serbestlik yükümlünün sertifika almaya hak kazandığını kaydeden Yurdagül, 'Bu projeyi çok önemsiyorum. AKAMDER'in mali ve teknik katkısı ve bizim denetimli serbestlik müdürlüğümüz takibiyle sonuçlandırdığımız bu proje fonksiyonellik açısından değerli bir çalışmadır. Burada projeye dahil olan denetimli serbestlik yükümlülerimiz asgari ücretin üstünde bir gelir elde edecekler. Onları tebrik ediyorumö diye konuştu.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise sertifika almaya hak kazanan yükümlülerin artık birer operatör olduğunu ve ellerindeki mesleğin değerini bilmeleri gerektiğini söyledi.

Tören daha sonra 11 denetimli serbestlik yükümlüsüne sertifika verilmesi ve kepçeyle çalışmalarıyla son buldu.