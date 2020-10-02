Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı - Son Dakika

Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı

- Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı Murat Sancak: "Derbi maçların sonucu belli olmaz" Bayram Akgül: "İki takımda bu şehrin değeri" TFF 1.

- Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı

Murat Sancak: "Derbi maçların sonucu belli olmaz"

Bayram Akgül: "İki takımda bu şehrin değeri"

ADANA - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Adanaspor arasında hafta sonu oynanacak derbi karşılaşması öncesi iki ezeli rakibin başkanları, TSYD Adana Şubesi'nde basınla buluşarak dostluk mesajı verdi.

Adana Demirspor ile Adanaspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında pazar günü 62. kez karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi TSYD organizasyonunda buluşan iki takımın başkanları değerlendirmelerde bulundu.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ilk sözü ev sahibi takım Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'a verdi.

"Gönlümüzden geçen kazanmak"

Sancak, maçın her iki takım için de önemli olduğunu belirterek, "Ezeli bir rekabet var ama son 2-3 yıldır tatlı bir rekabet oluyor. İki başkan dostlar, taraftarlarda yavaş yavaş bu bizim birlikteliğimizi alacak. Her iki taraf da kazanmak istiyor bu da doğal. Biz de kazanmak istiyoruz, bizim de Adanaspor'un da hedefleri var. Hak eden kazansın. Gönlümüzden geçen kazanmak. İnşallah da Allah bize nasip eder. Böyle derbi maçların sonucu belli olmaz. Kimin iyi kadrosu, kimin hazır olduğu o gün sahaya çıktığında belli olur. Ben hep söylerim Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olduğunda Fenerbahçe en kötü sezonunda gidip Galatasaray'ı sahasında yenebiliyor. Bunlar gayet doğal ve normal. Derbinin sonuçları önceden tahmin edilmez. Önemli olan dostluk içerisinde güzel bir maç olması. Sonucu ne olursa olsun. Taraftarlarımıza sükunet içerisinde sonuçları karşılamasını diliyorum" diye konuştu.

Akgül: "İnşallah hak eden kazanır"

Bayram Akgül ise Adana derbisini tüm Türkiye'nin takip ettiğini söyleyerek, "İnşallah hak eden kazanır. Benim de gönlümden geçen bizim kazanmamız ama derbinin sonuçları belli olmuyor. Adana için önemli bir maç. Herkesin merakla beklediği bir maç. Sonuç her ne olursa olsun iki takımın içinde problemsiz geçmesini diliyorum. Hem saha hem de saha dışarısında. Bu maçın bir özelliği de seyircisiz oynanacak olması. Merak ediyorum seyircisiz derbi nasıl olacak. İnşallah hak eden kazanır" ifadelerini kullandı.

"Adana Ticaret Odası, icra gönderdi"

Öte yandan Akgül, kentten herhangi bir destek alamadıklarını belirterek Adana Ticaret Odası'nın kulübün araçlarına geçen sezonun sonuna doğru icra gönderdiğini söyledi. Akgül, "Kulüp A.Ş. olduğu için Adana Ticaret Odası'na üye. Bize bir ödeme emri gönderdiler 47 bin lira. Ben de ATO Başkanı'nı arayıp, bir tane kombine almıyorsunuz, kulübe destek olmuyorsunuz ve ödeme emri gönderiyorsunuz diye konuştu. Bana ben inceleyip size döneceğim dedi ve 6 ay sonra bütün Adanaspor'un araçlarına icra gönderildi. Ben bunu sizin taktirinize bırakıyorum. Daha bu konu çözülmedi, ben ödemiyorum bekliyoruz. Şehirden destek görüyor musunuz sorusunun en güzel cevabı bu. Adana Demirspor'a eğer Murat Sancak 2 sene önce gelmeseydi, kulüp kayyuma giderdi. Ben doğruyu söylüyorum. Bu şehir kulüp için aday çıkaramadı. Koskaca Adana Demirspor kulübüne bu şehir aday çıkartamadı. Bu şehirde ben üzülüyorum. İki takım da bu şehrin değeri. İnsanlar eleştirmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından iki takımın başkanları birbirlerine forma hediye edip hatıra fotoğrafı çektirdi. İki başkan daha sonra el sıkışıp 'dostluk' mesajı verdi.

Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı
Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı
Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı
Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı
Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı
Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı
Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı
Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adanaspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu
Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı         
22:53
Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu         
21:33
Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
20:56
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
19:43
Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü         
18:19
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
"Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle tanınan Azerin'den canlı yayında sert çıkış: Azeri değil, Azerbaycan Türküyüm         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 23:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana derbisi öncesi başkanlardan dostluk mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei