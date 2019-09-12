Adana derbisi öncesi iki takımın teknik direktörleri buluştu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un ev sahipliğinde Adana Demirspor ile oynanacak derbi maç öncesi iki takımın teknik direktörü Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin organizasyonunda buluştu. İki teknik adam da zorlu karşılaşmaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Adana 5 Ocak Stadyumu'nda Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde TSYD organizasyonunda buluşan iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu. Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, ilk sözü Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker'e verdi. Tütüneker, takımın ve kendi düşüncelerinin nasıl reaksiyon vereceğini göreceklerini belirterek, "Daha önce yönettiğim takımlarda olduğu gibi agresif bir hücum futbolu oynatmak istiyorum. Takımımızın bu düşüncülere nasıl reaksiyon vereceğini göreceğiz. Yeni bir sistem oturtmak kolay değil ancak en kısa zamanda bu sorunu aşacağız. Adanaspora karşı mücadelemizi vereceğiz ancak maç bittikten sonra her zaman olduğu gibi dost kalacağız. Hayatımın ilk Adana derbisine çıkacağım, burada yeniyim. Biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Takımı biraz daha tanıdıktan sonra daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Benim için çok önemli bir sınav ve bu maça çok iyi konsantre olmam lazım. Adanaspor da çok iyi bir takım. Maçın seyir açısından iyi geçmesini istiyorum. Lig uzun bir maraton, her şey bu maçla bitmeyecek. Derbide iki tarafa da başarılar diliyorum" dedi.

"ONUR DUYUYORUM"

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş ise, Adana derbisinin sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'da da adından söz ettiren bir derbi olduğunu belirterek, "Böylesine önemli bir derbi karşılaşmasına çıkacağımdan dolayı onur duyuyorum. Bizden önce Eyüp hoca da görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Biz de ondan kalan bölümde takımı teslim aldık ve bu güne kadar da son derece doğru işler yapmaya çalışan bir takım haline geldik diye düşünüyorum. Daha önceki derbileri de değerlendirirsek Adanaspor ve Adana Demirspor takımlarının beklentileri ve hayalleri var. Biz hayallerimizin peşinden gitmek için büyük mücadele veriyoruz. 20 yıllık antrenörlük hayatımda hiç bu kadar keyif aldığım bir oyuncu grubuyla çalışmadım. Bu keyfi umarım sonuçlarla sonlandırırız. Adana derbisini hak edenin kazanmasını istiyorum. Düşünün Adana'da biri Adanasporlu diğeri Adana Demirsporlu iki kardeş evden çıkıyor. Şakalaşmalar, sürtüşmeler ve heyecan stada girdikten sonra farklı tribünlerde yaşanıyor. Ama bu olay buraya kadar olmalı. İnsanların birbirini eğlenceli şekilde kızdırması keyiflidir ancak umarım bunun ötesine gitmez" diye konuştu.