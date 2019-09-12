Adana derbisi öncesi teknik direktörler bir araya geldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile Adana Demirspor arasında hafta sonu oynanacak derbi karşılaşması öncesi iki ezeli rakibin teknik direktörleri, TSYD Adana Şubesi'nde basınla buluşarak dostluk mesajı verdi. Turuncu-beyazlı ekibin teknik direktörü Levent Eriş derbiyi hak edenin kazanmasını istediğini belirtirken, Mavi-lacivertli takımın teknik direktörü Uğur Tütüneker ise seyir zevkinin üst düzeyde olacağını söyledi.



Heyecanı ve ünü kent sınırlarını aşan Adana derbisine sayılı günler kala iki ezeli rakip Adanaspor ile Adana Demirspor'un teknik direktörleri, Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde bir araya geldi. Nihat Güven Tesisleri'nde moderatörlüğünü TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın'ın yaptığı toplantıda Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Adanaspor aile ortamı yakaladı"



Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, üç sezon 1. Lig'den ayrı kaldığını ve bu süreçte bir takım dersler çıkararak Adana'ya yeniden döndüğünü belirterek, Adana derbisinin sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'da da adından söz ettiren bir derbi olduğunu söyledi.



Böylesine önemli bir derbi karşılaşmasına çıkacağından dolayı onur duyduğunu ifade eden Eriş, Adanaspor'un çok mutlu bir aile ortamı yakaladığını belirterek, "Bizden önce Eyüp hoca da görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Biz de ondan kalan bölümde takımı teslim aldık ve bu güne kadar da son derece doğru işler yapmaya çalışan bir takım haline geldik diye düşünüyorum" dedi.



"Adana'ya yakışan bir derbi olacak"



İki takımın da oyuncu kalitesinin üst seviyede olduğunu ve Adana'ya yakışan bir derbi olacağını düşündüğünü belirten Eriş, "Daha önceki derbileri de değerlendirirsek Adanaspor ve Adana Demirspor takımlarının beklentileri ve hayalleri var. Biz hayallerimizin peşinden gitmek için büyük mücadele veriyoruz. 20 yıllık antrenörlük hayatımda hiç bu kadar keyif aldığım bir oyuncu grubuyla çalışmadım. Bu keyfi umarım sonuçlarla sonlandırırız. Adana derbisini hak edenin kazanmasını istiyorum" diye konuştu.



Eriş taraftarları sağduyuya çağırdı



Derbi öncesi ve sonrası taraftarların sağduyulu olması gerektiğine değinen Eriş, "Düşünün Adana'da biri Adanasporlu diğeri Adana Demirsporlu iki kardeş evden çıkıyor. Şakalaşmalar, sürtüşmeler ve heyecan stada girdikten sonra farklı tribünlerde yaşanıyor. Ama bu olay buraya kadar olmalı. İnsanların birbirini eğlenceli şekilde kızdırması keyiflidir ancak umarım bunun ötesine gitmez" şeklinde konuştu.



"Takıma hücum futbolu oynatacağım"



Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise takımın başına geçeli yaklaşık bir hafta olduğunu ve takıma kendi mentalitesini oturtmaya çalıştığını kaydederek, "Daha önce yönettiğim takımlarda olduğu gibi agresif bir hücum futbolu oynatmak istiyorum. Takımımızın bu düşüncülere nasıl reaksiyon vereceğini göreceğiz. Yeni bir sistem oturtmak kolay değil ancak en kısa zamanda bu sorunu aşacağız. Adanaspora karşı mücadelemizi vereceğiz ancak maç bittikten sonra her zaman olduğu gibi dost kalacağız" dedi.



"Benim için önemli bir sınav"



Levent Eriş ile çok uzun senedir tanıştıklarını, Eriş'in geçtiğimiz günlerde kendisine iyi dileklerde bulunmasından dolayı teşekkürlerini ifade eden Tütüneker, "Hayatımın ilk Adana derbisine çıkacağım, burada yeniyim. Biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Takımı biraz daha tanıdıktan sonra daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Benim için çok önemli bir sınav ve bu maça çok iyi konsantre olmam lazım. Adanaspor da çok iyi bir takım. Maçın seyir açısından iyi geçmesini istiyorum. Lig uzun bir maraton, her şey bu maçla bitmeyecek. Derbide iki tarafa da başarılar diliyorum" diye konuştu.



Basın toplantısının ardından iki teknik direktör de birbirlerine çiçek takdim ederek, takımlarının formalarını hediye etti. - ADANA