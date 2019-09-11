Adana derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:



13 Eylül Cuma:



19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu



14 Eylül Cumartesi:



15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Direnç Tonusluoğlu



19.00 Boluspor- Altay: Turgut Doman



19.00 Altınordu- Eskişehirspor: Murat Erdoğan



15 Eylül Pazar:



16.30 İstanbulspor- Giresunspor: Burak Şeker



16.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Emre Malok



19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş



19.00 Adanaspor- Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu



16 Eylül Pazartesi:



19.00 Hatayspor- Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan



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