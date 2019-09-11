Son Dakika Haberleri: Adana derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun!
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Adana derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun!

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle: 13 Eylül Cuma: 19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu14 Eylül Cumartesi: 15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Direnç Tonusluoğlu19.

Adana derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:


13 Eylül Cuma:


19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu


14 Eylül Cumartesi:


15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Direnç Tonusluoğlu


19.00 Boluspor- Altay: Turgut Doman


19.00 Altınordu- Eskişehirspor: Murat Erdoğan


15 Eylül Pazar:


16.30 İstanbulspor- Giresunspor: Burak Şeker


16.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Emre Malok


19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş


19.00 Adanaspor- Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu


16 Eylül Pazartesi:


19.00 Hatayspor- Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan


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Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:30 
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