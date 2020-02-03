Adana derbisinde 61. randevu - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana derbisinde 61. randevu - Son Dakika Spor

Adana derbisinde 61. randevu

6 saat önce

TFF 1.Lig'in 21.haftasında Adana derbisinde Cumartesi günü karşılaşacak Adana Demirspor ile Adanaspor, 61. kez kozlarını paylaşacak.

Adana derbisinde 61. randevu, System.String[]

TFF 1.Lig'in 21.haftasında Adana derbisinde Cumartesi günü karşılaşacak Adana Demirspor ile Adanaspor, 61. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan müsabakalarda Adanaspor'un 22'ye 15'lik üstünlüğü bulunurken 23 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.


1940'ta kurulan Adana Demirspor ile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki rekabet, her zaman sporseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor. İki köklü takım arasında geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet elde ederken, 23 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, turuncu-beyazlı ekip karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde ederken, Adanaspor da 1988-1989 sezonunda mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.


Bu sezon Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelen Adanaspor ile Adana Demirspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Böylelikle iki takımın karşılaştığı son 3 maç berabere bitmiş oldu.


İki ezeli rakibin karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
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