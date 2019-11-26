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Adana Devlet Tiyatrosu aralık ayında 6 oyun sahneleyecek

6 saat önce

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), aralık ayında 6 oyunu 42 temsille beğeniye sunacak.

Adana Devlet Tiyatrosu aralık ayında 6 oyun sahneleyecek, System.String[]

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), aralık ayında 6 oyunu 42 temsille beğeniye sunacak.

ADT, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyununu, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 3-14 Aralık'ta 12 kez sahneleyecek.

"Matruşka" 17-21 Aralık'ta, "Miletos Güzeli" adlı oyun da 24-28 Aralık'ta altışar temsille aynı merkezde izleyici karşısına çıkacak.

"Ayrılık" oyunu 5-7 Aralık'ta 3 kez, "Nihayet Bitti" de 12-28 Aralık'ta 9 kez Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunu "Sihirli Keman" ise 1, 3, 8, 10, 15 ve 17 Aralık'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları, Aralık, Adana, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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