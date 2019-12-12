Adana Devlet Tiyatrosu, "Ayrılık" oyununu Ordu'da sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Adana Devlet Tiyatrosu, 'Ayrılık' oyununu Ordu'da sahneleyecek - Son Dakika Magazin

Adana Devlet Tiyatrosu, "Ayrılık" oyununu Ordu'da sahneleyecek

6 saat önce

Behiç Ak'ın yazdığı, Fırat Demirağ'ın yönettiği tek perdelik oyunda, Özlem Kaya ile Efe Ünsal rol alıyor.

Adana Devlet Tiyatrosu,

Behiç Ak'ın yazdığı, Fırat Demirağ'ın yönettiği tek perdelik oyunda, Özlem Kaya ile Efe Ünsal rol alıyor.


Oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Elif Özhancı, ışık tasarımını ise Memduh Yazar üstleniyor. İncir çekirdeğini bile doldurmayan sebeplerle biten bir evlilikte, iki tarafın da gerçek anlamda boşanmayı içine sindiremediği aktarılan oyunda, çiftin bir yıl sonra bir araya gelmeleri trajikomik bir dille anlatılıyor.


"Ayrılık" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 14 Aralık Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Özlem Kaya, Fırat, Ordu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:11 
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