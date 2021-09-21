Adana Devlet Tiyatrosu ekimde 3 oyun sahneleyecek - Son Dakika

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), ekimde 3 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.
ADT, Güngör Dilmen'in yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Ben Anadolu" adlı oyunu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 5-9 Ekim'de sahneleyecek.
Aynı sahnede, 12-16 Ekim ve 19-23 Ekim'de "Gecenin Karanlığında" adlı oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Guilherme Figueiredo'nun yazdığı, Mazlum Taşkıran'ın yönettiği "Ezop-Tilki ile Üzüm" adlı oyun, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 26-30 Ekim'de sahneye konulacak.
Kaynak: AA
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