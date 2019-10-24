Son Dakika Haberleri: Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 6 oyun sahneleyecek
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Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 6 oyun sahneleyecek

1 saat önce

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), kasımda 6 oyunu 45 temsille beğeniye sunacak.

Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 6 oyun sahneleyecek, System.String[]

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), kasımda 6 oyunu 45 temsille beğeniye sunacak.

ADT, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyununu, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 1 ve 2 Kasım'da 3 kez sahneleyecek.

"Pembe Panduflu Aşk" 5-16 Kasım'da, "Fareler ve İnsanlar" adlı oyun da 19-30 Kasım'da 12'şer temsille aynı merkezde izleyici karşısına çıkacak.

"Ayrılık" adlı oyun 1-16 Kasım'da 8 temsille, "Matruşka" ise 21-30 Kasım'da 6 temsille, Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Sihirli Keman" adlı çocuk oyunu ise 3, 5, 10 ve 12 Kasım'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları, Adana, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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