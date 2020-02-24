Adana Devlet Tiyatrosu martta 6 oyun sahneleyecek - Son Dakika

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), mart ayında 6 oyunu sanatseverlerin izlenimine sunacak.

ADT, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde "Fareler ve İnsanlar" oyununu 3-7 Mart tarihlerinde altı temsille sahneleyecek.

Aynı merkezde "Sıradan Bir Gün" oyunu ise 10- 14 Mart tarihlerinde altı temsille seyirciyle buluşacak.

Çocuk oyunu "Bir Kümes Hikayesi" 1, 6, 8, 10, 13 ve 20 Mart'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

"Miletos Güzeli" oyunu, 17- 21 Mart tarihlerinde Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 6 temsille sahneye konulacak.

Sabancı Oda Tiyatrosu sahnesinde de "Matruşka" oyunu 5-7 Mart tarihlerinde, "Nihayet Bitti" oyunu ise 12, 13, 14, 19, 20, 21 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.