Adana Devlet Tiyatrosu martta 6 oyun sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Devlet Tiyatrosu martta 6 oyun sahneleyecek - Son Dakika

Adana Devlet Tiyatrosu martta 6 oyun sahneleyecek

6 saat önce

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), mart ayında 6 oyunu sanatseverlerin izlenimine sunacak.

Adana Devlet Tiyatrosu martta 6 oyun sahneleyecek, System.String[]

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), mart ayında 6 oyunu sanatseverlerin izlenimine sunacak.

ADT, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde "Fareler ve İnsanlar" oyununu 3-7 Mart tarihlerinde altı temsille sahneleyecek.

Aynı merkezde "Sıradan Bir Gün" oyunu ise 10- 14 Mart tarihlerinde altı temsille seyirciyle buluşacak.

Çocuk oyunu "Bir Kümes Hikayesi" 1, 6, 8, 10, 13 ve 20 Mart'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

"Miletos Güzeli" oyunu, 17- 21 Mart tarihlerinde Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 6 temsille sahneye konulacak.

Sabancı Oda Tiyatrosu sahnesinde de "Matruşka" oyunu 5-7 Mart tarihlerinde, "Nihayet Bitti" oyunu ise 12, 13, 14, 19, 20, 21 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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