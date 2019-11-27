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Adana Devlet Tiyatrosu'ndan altı yeni oyun

6 saat önce

ADT, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyununu, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 3-14 Aralık'ta 12 kez sahneleyecek.

Adana Devlet Tiyatrosu'ndan altı yeni oyun, System.String[]

ADT, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyununu, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 3-14 Aralık'ta 12 kez sahneleyecek.


"Matruşka" 17-21 Aralık'ta, "Miletos Güzeli" adlı oyun da 24-28 Aralık'ta altışar temsille aynı merkezde izleyici karşısına çıkacak.


"Ayrılık" oyunu 5-7 Aralık'ta 3 kez, "Nihayet Bitti" de 12-28 Aralık'ta 9 kez Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


Çocuk oyunu "Sihirli Keman" ise 1, 3, 8, 10, 15 ve 17 Aralık'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Hacı Ömer Sabancı, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:53 
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