Adana Devlet Tiyatrosu Turneye Çıkıyor

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), "Yarınlara Geç Kalmadan" oyunuyla Muğla, Denizli, Elazığ, Malatya, Sivas'ta seyircinin karşısına çıkacak.

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), "Yarınlara Geç Kalmadan" oyunuyla Muğla, Denizli, Elazığ, Malatya, Sivas'ta seyircinin karşısına çıkacak.



ADT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzullah Arslan ve Nermin Ertürkmen'in yazdığı, Gökhan Doğan'ın yönettiği "Yarınlar Geç Kalmadan" oyunu 19-20 Şubat tarihlerinde Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



Tiyatro ekibi, 22 ve 23 Şubat'ta ise Denizli Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde oyunu sanatseverlerle buluşturacak.



"Yarınlar Geç Kalmadan" oyunu Muğla ve Denizli'nin ardından 27-28 Şubat tarihlerinde Elazığ Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 1-2 Mart'ta ise Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi ve 4 Mart Pazartesi günü de Sivas'ın Gürün ilçesinde seyircisi karşısına çıkacak.

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