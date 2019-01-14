Son Dakika Haberleri: Adana Devlet Tiyatrosu Üç İlde İki Oyun Sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu Üç İlde İki Oyun Sahneleyecek

1 saat önce

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), üç ilde iki ayrı oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

Adana Devlet Tiyatrosu Üç İlde İki Oyun Sahneleyecek, System.String[]
Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), üç ilde iki ayrı oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, John Steinbeck'in yazdığı, Jason Hale'in yönettiği, dünya klasikleri arasında yer alan "Fareler ve İnsanlar" oyunu 15-19 Ocak tarihlerinde 5. Ankara Buluşması Dünya Klasikleri Haftası kapsamında Ankaralı sanatseverler için sahnelenecek.

İnsan olmanın ne demek olduğunu anlatan, dostluk üzerine yazılmış oyunda, Efe Ünsal, Barış Özkan, Fırat Demirağ, Mazlum Taşkıran, Gözde Korbek, Ömer Bertan, Burak Erol, Recep Kekil, Ozan Sargın, Özgür Küçüköner, Gürcan Alğan, Vahit Yöney, Özgür Çerçi rol alıyor.

ADT'nin ikinci turne oyunu olan, Sinan Pekinton'un yönettiği, Fırat Demirağ, Sevinç Gediktaş, Efe Ünsal, Mazlum Taşkıran, Gizem Göbenli ve Gönül Dilmen'in rol aldığı "Yolcular" adlı oyun da 23-24 Ocak tarihlerinde Elazığ Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 25- 26 Ocak tarihlerinde ise Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.

Bu arada, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, William Shakespeare'in yazdığı, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın rol aldığı "Hamlet" adlı oyun da 15-19 Ocak tarihleri arasında Adana'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:53 Kaynak: AA

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