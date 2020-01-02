Adana Devlet Tiyatrosunda bu ay 9 oyun 45 temsille sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Adana Devlet Tiyatrosunda bu ay 9 oyun 45 temsille sahnelenecek - Son Dakika

Adana Devlet Tiyatrosunda bu ay 9 oyun 45 temsille sahnelenecek

6 saat önce

Adana Devlet Tiyatrosunda bu ay biri çocuklar için 9 oyun, 45 temsille beğeniye sunulacak.

Adana Devlet Tiyatrosunda bu ay 9 oyun 45 temsille sahnelenecek, System.String[]

Adana Devlet Tiyatrosunda bu ay biri çocuklar için 9 oyun, 45 temsille beğeniye sunulacak.

"Miletos Güzeli" adlı oyun, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde 2-5 ve 14-18 Ocak'ta, 10 kez izleyiciyle buluşacak.

"Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" 7-11 Ocak, "Bu da Geçer Yahu" da 21-25 Ocak'ta 6'şar temsille aynı yerde sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Profesyonel" adlı oyunu da aynı merkezde 28-31 Ocak'ta 4 kez beğeniye sunulacak.

"Ayrılık" 2-4 Ocak ve "Matruşka" 9-11 Ocak'ta 3'er kez, "Nihayet Bitti" ise 16-31 Ocak'ta 8 kez Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Çocuk oyunu "Sihirli Keman" ise 5, 7, 10, 12 ve 14 Ocak'ta, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Hacı Ömer Sabancı, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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