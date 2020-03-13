Adana Devlet Tiyatrosunda koronavirüs nedeniyle turne ve oyunlar iptal edildi - Son Dakika

Adana Devlet Tiyatrosunun 14 Mart-30 Nisan tarihlerinde sahneleyeceği oyunlar ile yurt içi ve dışındaki turnelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiği bildirildi.

Adana Devlet Tiyatrosundan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze bağlı olan Yerleşik Tiyatro Müdürlükleri ile turne sahnelerinde temsil edilmesi planlanan oyunlarımız,

festivallerimiz ve yurt içi - yurt dışı turnelerimiz ülkemizde görülen koronavirüsü nedeniyle tedbir amaçlı olarak iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.