ADANA-Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika

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ADANA-Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
6 saat önce
Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldüADANA'da traktörle bir bahçeye bakım işine giden çiftçi Ercan Üçkan (37), aracın devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.
Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
ADANA'da traktörle bir bahçeye bakım işine giden çiftçi Ercan Üçkan (37), aracın devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Seyhan ilçesindeki Küçükçıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ercan Üçkan, bahçe bakım işi için Küçükçıldırım Mahallesi'ne geldi. Bahçe yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Üçkan, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üçkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin çıkarttığı Üçkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:51 Kaynak: DHA
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