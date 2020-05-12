Adana Diş Hekimleri Odası: Koronavirüse yakalanmamak için sahte dişçilere dikkat edin - Son Dakika

ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, koronavirüsten korunmanın bir yolunun da sahte dişçilerden kaçınmak olduğunu belirtip, "Sağlık Müdürlüğü'nden onaylı ruhsatı olmayan birimlerden diş tedavisi hizmeti almayınız" dedi.

Salgın sürecinde vatandaşları sahte dişçilere karşı uyaran Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, diş hekimleri olarak Bilim Kurulu'nun çizdiği Acil Diş Hekimliği Hizmetleri çerçevesinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Güler, "Pandemi sırasında nitelikli ve sağlıklı tedavi almaya çalışan hastalarımızı özellikle sahte dişçi konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Halkımız ağız ve diş tedavisi için başvurduğu tedavi biriminde diplomalı, Sağlık Müdürlüğü'nden ruhsatlı olmasına hassasiyetle dikkat etsinler. Kendilerini tedavi edecek kişinin o tedavi ünitesinde asılı olan diplomadaki kişi olup olmadığına baksınlar. Şüpheye düştükleri anda sorgulamaktan çekinmesinler" dedi.

KORONAVİRÜSE YAKALANABİLİRSİNİZ

Vatandaşların, diş tedavi hizmet birimi görünümünde çalışan ünitede, diş hekiminin diploması ve çalışma ruhsatı olmazsa hiçbir hizmet almadan bulundukları yerden çıkmaları gerektiğinin altını çizen Güler, "Aksi halde hekimlik eğitimi almamış bir kişinin müdahalesine maruz kalacakları gibi koronavirüse yakalanma riskini de taşıyacaklardır. Sahte dişçilere gitmeyin. Diploması olmadan, çalışma izni olmadan 'ben diş tedavisi yapabilirim' diyenlere itibar etmeyin. Derhal Diş Hekimleri Odası'na, Sağlık Müdürlüğü'ne, CİMER'e şikayet ediniz. Koronavirüsle mücadelede bu uyarılarımız oldukça önem arz etmektedir" diye konuştu.

DİŞ HEKİMLERİ SAHADA GÖREV ALIYOR

Diş hekimlerinin koronavirüs ile sahada mücadelede de görev aldığına değinen Başkan Dt. Güler, şöyle konuştu:

"Ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığı ile iç içe geçmişlerini en iyi bilen meslek grubu olarak hijyen konusunda yeterli önlemleri alarak hastalarımızın tedavilerini tamamlıyoruz. Diş hekimleri, hastalarının tüm tedavilerini yaparken insiyatif alacak donanıma ve birikime sahiptir. Diş hekimleri, hijyen konusunda enfeksiyondan korunma ve koruma konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğu için Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüsle sahada mücadelede filyasyonda ve sürüntu almada görevlendirilmişlerdir. Türkiye'nin filyasyondaki başarısında kamuda çalışan diş hekimlerinin rolü, etkinliği hepimizin gururudur. Bu kadar tecrübeli, birikimli diş hekimleri varken halkımızın bilmeden sahte dişçilere gitmesi hem kişi sağlığı hem de toplum sağlığımız için büyük tehlike arz etmektedir. Uyarımızın dikkate alınması son derece önemlidir."