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Adana dizi çekilen hastanede yangın

1 saat önce

Dizi çekilen hastanede yangınAdana'da 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği kullanılmayan hastane binasında yangın çıktı.

Dizi çekilen hastanede yangın

Adana'da 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği kullanılmayan hastane binasında yangın çıktı.

Seyhan ilçesi'ne bulunan ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tadilat çalışması başlatıldı. Hastanede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlardan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 katlı binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada meraklı kalabalık itfaiyenin çalışmasını izledi. Ekipler, bahçede bulunan çam ağaçlarının üzerine yangından etkilenmemeleri için su sıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu, binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana dizi çekilen hastanede yangın

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:15 Kaynak: DHA
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