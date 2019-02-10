Son Dakika Haberleri: Adana Dizisi "Arayış"In Çekimleri İçin Çalışmalara Başlandı

Adana Dizisi "Arayış"In Çekimleri İçin Çalışmalara Başlandı

7 dakika önce

Adana'da kurulan Lore Plus Film Yapım Şirketi'nin yöneticileri, vizyona hazırlanan komedi filmi Bahtsız Bedri'nin ardından, aksiyon dizisi Arayış'ın çekimleri için de çalışmalara başladı.

Adana Dizisi
Adana'da kurulan Lore Plus Film Yapım Şirketi'nin yöneticileri, vizyona hazırlanan komedi filmi Bahtsız Bedri'nin ardından, aksiyon dizisi Arayış'ın çekimleri için de çalışmalara başladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sincar, TV kanallarından yayınlanan dizilere rakip olacak Arayış'ın, tüm dikkatleri Adana'ya çekeceğini söyledi.

Sincar, senaryosunu Ozan Turan'ın kaleme aldığı Arayış'ın, 4 can arkadaşın başından geçen olayları anlatan gerçek hikayelere dayanan bir dizi olmakla birlikte, günümüz sorunları olan uyuşturucu, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı mücadeleyi anlatacağını ifade etti.

Güçlü bir oyuncu kadrosu kurmak için cast çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Sincar, "Bunun yanında, dizimizin oyuncu kadrosunu, bünyemizde açtığımız Oyuncu Akademisi'nde eğitim alan ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış yetenekli öğrencilerden oluşturup, şehrimizdeki yeni yetenekleri de ön plana çıkaracağız" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

Sincar Dağı, Adana, Magazin
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