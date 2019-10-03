Adana doğa tutkunları lamos kanyonu'nda

Doğa tutkunları Lamos Kanyonu'nda

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Lamos Kanyonu'nda (Kayacı Vadisi) doğa yürüyüşü düzenledi.

Gökler Deresi ile Sarıaydın Yaylası arasında düzenlenen 16 kilometrelik kanyon yürüyüşüne çok sayıda kulüp üyesi katıldı. Doğa tutkunları, 114 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin 2'nci kanyonunda yürümenin ve buz gibi suya girmenin keyfini yaşarken, eşsiz manzaralarda bol bol anı fotoğrafı çekildi. Geziye katılan Adanalı iş insanı Hüseyin Akpınar, doğa ile iç içe yürümekle, iş ve şehir stresinden uzak olmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi. Doğanın kalbinde bol oksijenli temiz bir havada zevkli bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Akpınar, 'Bu tür etkinlikler, hafta başında daha zinde ve daha sağlıklı bir yaşam ile daha verimli bir çalışmaya vesile olacaktır. Tüm iş insanlarına doğa yürüyüşleri yapmalarını öneriyorumö dedi.

DOĞAL MEYVELER KEYİF VERDİ

PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut ise, Havaların serinlemesi ile birlikte özlediğimiz doğa yürüyüşlerine başladık. Gökler Deresi'nin muhteşem doğasında 16 kilometre yürüyüş yapmak sportif olarak ruh ve beden sağlığımızı oldukça rahatlattı. Ayrıca parkur boyunca terk edilmiş bahçelerde yetişen doğal ceviz, üzüm ve elma ağaçlarından koparılan meyveler de yürüyüş yapanlara ayrı bir keyif verdiö diye konuştu.