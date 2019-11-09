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Son Dakika Güncel Adana Doğu Sanayi Sitesi için toplandılar

Adana Doğu Sanayi Sitesi için toplandılar

7 saat önce

Adana Doğu Sanayi Sitesinin genel durumunun değerlendirildiği toplantı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana Doğu Sanayi Sitesi için toplandılar, System.String[]

Adana Doğu Sanayi Sitesinin genel durumunun değerlendirildiği toplantı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.


Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana Doğu Sanayi Sitesi Başkanı Kazım Çetin ve ilgili yetkililerin katıldığı toplantıda Adana Doğu Sanayi Sitesinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler görüşüldü.


Sanayi Sitesinde gerçekleştirilmesi planlanan genişletme çalışmalarının tüm ayrıntılarıyla ele alınmasının ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş; Adana başta olmak üzere Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayabilmek adına çaba gösteren tüm sektör temsilcilerine daha iyi koşullarda ve fiziki şartlarda üretim yapabilmeleri için daima destek olacaklarını ifade etti.


Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:47 Kaynak: İHA
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