Adana Doğu Sanayi Sitesi'nde dökülen sülfürik asitle ilgili çalışmalar tamamladı - Son Dakika

Adana Doğu Sanayi Sitesi'nde, dün plastik tankın taşınması esnasında dökülen sülfürik asitle ilgili AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Adana Doğu Sanayi Sitesi'nde daha önce akü imalathanesi olarak kullanılan iş yerinin önündeki plastik tank taşınması esnasında delinen ve yaklaşık 200 litre sülfürik asidin yere dökülmesiyle ilgili KBRN ekibinin çalışmaları bitti.

Ekipler, ölçümleri yaptıktan sonra, iş makineleriyle dökülen sülfürik asidin üzerini toprakla kapatıp, kanalizasyona akmasını önledi.

Can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirilen olayın, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) sınırlarında gerçekleşmediği öğrenildi.