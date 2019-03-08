Son Dakika Haberleri: Adana Down Sendromlu 25 Çocuğa Yemek Ismarlayarak Uzlaştılar

Adana Down Sendromlu 25 Çocuğa Yemek Ismarlayarak Uzlaştılar

4 dakika önce

Down sendromlu 25 çocuğa yemek ısmarlayarak uzlaştılarAdana'da bir restoranda çalışan Kerem Yağmahan, tartışma sonucu darbettiği mağaza çalışanı Ahmet Çiçek ile hakkında dava açılmadan uzlaşarak, çalıştığı restoranda down sendromlu 25 çocuğa kuru fasulye-pilav ısmarladı.

Adana Down Sendromlu 25 Çocuğa Yemek Ismarlayarak Uzlaştılar, System.String[]
Down sendromlu 25 çocuğa yemek ısmarlayarak uzlaştılar

Adana'da bir restoranda çalışan Kerem Yağmahan, tartışma sonucu darbettiği mağaza çalışanı Ahmet Çiçek ile hakkında dava açılmadan uzlaşarak, çalıştığı restoranda down sendromlu 25 çocuğa kuru fasulye-pilav ısmarladı.

Restoran çalışanı Kerem Yağmahan, geçen ay alışverişe gittiği mağazada tartıştığı çalışan Ahmet Çiçek'i darbetti. Mahkemelik olan ikili, Adana Adliyesi Uzlaşma Bürosu'nun önerisiyle uzlaşmaya karar verdi. Ahmet Çiçek, down sendromlu çocuklara yemek ısmarlaması karşılığında Kerem Yağmahan'la uzlaşabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine Kerem Yağmahan, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu 25 çocuğa, çalıştığı restoranda kuru fasulye ve pilav ısmarladı. Kerem Yağmahan, alışveriş yaparken tartıştığı Çiçek'i bir anlık sinirle darbettiğini ancak daha sonra pişman olduğunu belirterek, uzlaşma teklifi üzerine çocuklara severek yemek ısmarladığını kaydetti. Ahmet Çiçek ise davayı uzatmamak için uzlaşma programından faydalandıklarını bu uzlaşmanın sonucunda da çocuklara faydalı bir etkinlik düzenlendiğini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:04 Kaynak: DHA

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