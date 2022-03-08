ADANA-DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE DİNİ NİKAHLI EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK YARALANDI - Son Dakika

Adana'da Derya B., 8 Mart Dünya Kadınlar günün ilk saatlerinde tartıştığı dini nikahlı eşi Eren K. tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Dini nikahlı Derya B. ve Eren K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle ev içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K., iddiaya göre Derya B.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı. Derya B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Derya B.'yi yaraladığı öne sürülen Eren K. ise polis tarafından olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla beraber yakalandı. Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen Derya B., ifadesi alınmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.