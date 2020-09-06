ADANA Dünyaca ünlü seyahat yazarının yemek listesine Adanalı kebapçıdan tepki - Son Dakika

ADANA Dünyaca ünlü seyahat yazarının yemek listesine Adanalı kebapçıdan tepki

Dünyaca ünlü seyahat yazarının yemek listesine Adanalı kebapçıdan tepkiCNN Travel yazarı Lisa Morrow'un geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en sevilen yemekleri listesinde Adana kebabına yer vermemesi kent sakinleri ve kebapçılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Dünyaca ünlü seyahat yazarının yemek listesine Adanalı kebapçıdan tepki

CNN Travel yazarı Lisa Morrow'un geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en sevilen yemekleri listesinde Adana kebabına yer vermemesi kent sakinleri ve kebapçılar tarafından tepkiyle karşılandı. Listeyi görünce çok üzüldüğünü kaydeden kebapçı Yaşar Aydın, Bunu yapanların Adana'ya karşı bir husumeti olduğunu düşünüyorum. Adana kebabı bu listenin başında olmalıydıö dedi.

Türk mutfağının çok zengin ve lezzetli olduğunu ve bunun yanı sıra Türkiye'de yaşayan insanların yemek kültürüne çok önem verdiğini belirten CNN Travel yazarı Lisa Morrow, geçtiğimiz günlerde konu hakkında araştırma yaparak bir yazı yayınladı. Türkiye'nin dünyada en çok bilinen lezzeti kebabı, Türk mutfağı söz konusu olduğunda 'buzdağının görünen kısmı' olarak tarif eden Morrow, yaptığı 23 maddelik listede Adana kebabına yer vermedi. Listede cağ kebabı, gözleme, kısır, piyaz, yaprak sarması gibi yemeklerin olmasına karşın Adana kebabının yer almamasına tepki gösteren kebap ustası Yaşar Aydın, bu durumun sadece Adanalı kebapçılara değil kente karşı bütün olarak hakaret sayılacağını söyledi.

'LİSTEYİ GÖRÜNCE ADETA ÇILDIRDIM'

Yapılan listeyi dün okuma fırsatı bulduğunu söyleyen Yaşar Aydın, bir usta olarak listede Adana kebabını göremeyince adeta çıldırdığını ve üzüldüğünü dile getirdi. Adana kebabının söz konusu listeye en baştan ve büyük puntolarla girmesi gerektiğini savunan Aydın, 10 kişi çevirin sorun. 10'u da Adana kebabını bilir ve sever. Dünyada durum hemen hemen aynıdır. İnsanlar bu kente sadece bu lezzeti tatmak için geliyorlar. Bu kadar tanınmasa, sevilmese gelirler miydi Arap ülkeleri olsun, Avrupa ülkeleri olsun, insanlar buraya akın akın kebap yemeye geliyor. Kenya'dan bile gelip kebap yiyen var. Yani soruyorum; bunu yaparken vicdanınız nasıl izin verdi Bu bir saygısızlıktır. Emeği hiçe saymaktırö diye konuştu.

'GEZ DÜNYA'YI YE ADANA KEBABINI'

Türkiye'nin öncü yemeğinin Adana kebabı olduğunun altını çizen Yaşar Aydın, birçok ülkede neredeyse tüm restoranların menülerinde Adana kebabına yer verdiğini fakat bu listede bulunan birçok yemeğin yurtdışı restoranlarında olmadığını ifade etti. Listeyi yapanı suçlamadığını sadece kendisine eksik bilgi verildiğini düşündüğünü belirten Aydın, Bunu yapanların Adana'ya karşı bir husumeti olduğunu düşünüyorum. Dünyaya adını duyurmuş bir yemekten söz ediyoruz. Şarkılara konu olmuş, neredeyse hakkında yüzlerce beste yapılmış bir yemek bu. Gelsinler Adana'ya bu yemeği yiyip listeyi tekrardan yazsınlar. 'Gez Dünya'yı ye Adana kebabını' lafını boşuna söylemediler. Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan bile Adana'ya gelip ilk iş 3 porsiyon kebap yediö dedi.

'NİKAHI YAPTIK, KEBABA KOŞTUK'

Bir saat önce evlendiklerini ve nikah sonrası soluğu kebapçıda aldıklarını dile getiren Demir çifti, söz konusu listede Adana kebabının yer almamasını en basit tabirle saçmalık olarak nitelendirdiklerini söyledi. Adana kebabının her yemekten önce geldiğini savunan Şakir Demir, Biz evlenir evlenmez kebaba koştuk. Böyle bir sevgi göz ardı edilerek bir liste hazırlanabilir mi Burada büyük bir haksızlık var. Araştırmayı yapanların daha önce Adana kebabı tatmadıkları kesin. Umarım bu yanlıştan dönerlerö ifadelerini kullandı.

Sık sık kebap yemeye geldiğini belirten Avukat Duygu Özyaman ise listedeki yemeklerin lezzetli olduğunu fakat Adana kebabının yer almamasından dolayı listenin kendisi için geçersiz sayıldığını ifade etti.

ADANA Dünyaca ünlü seyahat yazarının yemek listesine Adanalı kebapçıdan tepki

Türkiye, Aydın, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 09:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Dünyaca ünlü seyahat yazarının yemek listesine Adanalı kebapçıdan tepki - Son Dakika

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